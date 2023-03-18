«На что жить будет?»: использованная Джигурдой Волочкова вынуждена продавать свои квартиры

Любовью Анастасии Волочковой в далекой молодости был бизнесмен Игорь Вдовин, с которым снятся время отношения разрушились в пух и прах. Как утверждала балерина, она одалживала возлюбленному практически все свои сбережения — примерно три миллиона долларов. Однако торопиться их вернуться бизнесмен не стал.

В итоге Вдовин вернул деньги несколькими астраханскими квартирами, а Волочкова начала спускать их с молотка, нуждаясь в средствах на жизнь. Деньги тают на глазах, а поклонники рассуждают, виновата ли в этом любовь к роскоши или наивность балерины. Как ранее заметила психолог Вероника Степанова, Волочкова годами используется Джигурдой в личных целях.

На днях Волочкова предстала перед интернет-пользователями с эмоциональным заявлением — прорекламировала своего агента недвижимости, благодаря которому квартиры продаются словно горячие пирожки.

Однако поклонники негативно прокомментировали заявление: «Продала большинство квартир, а на что жить будет через 5 лет?», «Она же везде кричит, что бывший муж Вдовин ее кинул, а он дал ей 24 квартиры в Астрахани».

Ранее мы писали, что 47-летняя Анастасия Волочкова заявила о тяжелой депрессии.