«На что вы готовы ради любви?»: жена Олега Газманова призналась, что муж делает для нее 14 февраля

Супруга певца Олега Газманова бизнесвумен Марина Газманова рассказала в соцсети о необычной семейной традиции на День святого Валентина. Она призналась, что 14 февраля муж ради нее вытаптывает сердце на озере. Об этом сообщает Газета.Ru.

Марина Газманова поделилась, что она сама придумала эту необычную традицию на День всех влюбленных. Артист поддержал супругу, несмотря на то, что отрицает этот праздник.

«На что вы готовы ради любви? У нас традиция в семье — вытоптать. Хоть муж и отрицает День всех влюбленных, но придуманная мною забава ему нравится, а так как это укрепляет отношения и здоровье, то топчет. На каждое 14 февраля мы выходим на Бездонное озеро и вытаптываем сердце на снегу», — рассказала супруга Олега Газманова.

Напомним, Олег и Марина Газмановы поженились 15 июля 2003 года. В том же году 16 декабря у них родилась дочь Марианна.

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