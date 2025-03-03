На блогера Влада А4 вновь подали в суд с требованием выплатить 2,7 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

У блогера Влада Бумаги продолжаются проблемы с бизнесом. Так, еще в декабре 2024 года журналисты писали, что его фирмы задолжали по налогам 2,5 миллиона рублей. А позже на компанию блогера подала в суд организация, занимающаяся производством гофрированной бумаги и картона. Тогда с него потребовали взыскать суммарно 6,4 миллиона рублей.

Как сообщили журналисты, новый иск в отношении бизнеса Влада Бумаги поступил от компании, которая занимается полиграфической деятельностью. С фирмы блогера требуют взыскать 2,7 миллиона рублей из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставки.

Сам блогер пока никак не комментировал финансовые проблемы.

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