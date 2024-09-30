В отношении блогера Сергея Косенко возбудили дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Никулинский суд Москвы поступил административный протокол в отношении блогера Сергея Косенко. Известно, что мужчину обвиняют в пропаганде наркотиков. Где и как Косенко пропагандировал запрещенные вещества, неизвестно. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, Сергей Косенко попал в скандал в январе 2024 года, после того, как выложил в соцсетях видео с броском новорожденного ребенка в сугроб. Он отрицал вину, заявляя, что на видео была кукла, а лицо младенца он наложил на видео с помощью искусственного интеллекта.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просил возбудить против Косенко уголовное дело и проверить, платит ли блогер налоги.

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