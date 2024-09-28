Анджелина Джоли отозвала иск к ФБР, которое расследовало дело о домашнем насилии со стороны Брэда Питта

Анджелина Джоли отказалась от своих претензий к Министерству юстиций и ФБР и положила конец судебным разбирательствам, которые длились больше двух лет. Подробности приводит издание Page Six.

Бюро ФБР расследовало дело, связанное с предполагаемой ссорой между Анджелиной и Брэдом на борту частного самолета. Тогда поступил анонимный звонок, сообщивший, что актер нанес физический вред и своей супруге, и детям. Однако дело быстро закрыли, заявив об отсутствии обвинений в сторону Питта, а Джоли из-за случившегося инцидента решила официально расторгнуть брак.

Позже актриса под псевдонимом Джен Доу подала иск на ФБР, ссылаясь на Закон о свободе информации, и запросила документы о ходе расследования данного дела, связанного с домашним насилием. В документах говорилось, что Питт якобы душил одного из детей, другого ударил по лицу, а жену облил спиртными напитками. Сам актер категорически отрицал данные заявления и утверждал, что экс-жена таким образом пытается лишить его отцовских прав.

В итоге, 25 сентября Анджелина сообщила в суд о своем решении отказаться от иска в сторону ФБР. В этом случае обеим сторонам необходимо будет оплатить свои судебные издержки.

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