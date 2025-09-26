На автомобиле этой марки передвигается Владимир Путин: певец Филипп Киркоров приобрел Aurus за 50 млн рублей

Певец Филипп Киркоров похвастался дорогостоящим приобретением. Артист купил себе машину российской марки. На таком премиальном автомобиле передвигаются первые лица страны, в том числе президент России Владимир Путин.

Речь идет о машине Aurus, передает Life.ru. Стоимость автомобилей этой отечественной марки может достигать 50 миллионов рублей. О покупке премиального седана Киркоров рассказал на презентации своего нового клипа.

«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — заявил Филипп.

Ранее исполнитель, которого называют королем отечественной эстрады, объяснил причину своего отсутствия на «Интервидении». По словам Киркорова, он не хотел оказаться в числе массовки.