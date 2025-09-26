«Это не по-королевски»: Филипп Киркоров объяснил, почему пропустил «Интервидение»

Певец Филипп Киркоров, который никогда не пропускал «Евровидение», рассказал, почему не приехал на «Интервидение». Оказалось, что артиста не позвали как приглашенную звезду, а быть просто зрителем в массовке он не захотел. Его слова цитирует Lotus Media.

Минувшим вечером Филипп появился на презентации клипа своей подопечной Марго Овсянниковой и пообщался с журналистами. В беседе с прессой он затронул тему «Интервидения». Певец признался, что хоть и не присутствовал в концертном зале, но смотрел конкурс по телевизору.

«Не в моем статусе приходить на подобные мероприятия в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски», - заявил Филипп.

Также артист признался, что изменил бы правила конкурса и улучшил подготовку номеров. По его мнению, необходимо подключать голосование фанатов и внедрять отдел, который будет заниматься подбором репертуара. Киркоров считает, что на прошедшем в Москве «Интервидении» песни были слабые.

К слову, свою подопечную Марго Филипп планировал отправить на «Евровидение». Он рассказал, что она могла представлять на конкурсе Сан-Марино, однако они посчитали, что будет «не комильфо» русской девушке выступать не от России.

