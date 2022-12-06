Московские вандалы жутко искорёжили автомобиль певицы Власовой
Наталья Власова ищет человека, который должен ей 300 тысяч рублей.
Кто-то зацепил немецкий внедорожник певицы, пока он стоял на парковке во дворе дома на Садовом кольце, и уехал, не оставив визитной карточки.
Рано утром Наташа обнаружила на своей машине вмятины и царапины. Автоэксперты уже оценили ущерб примерно в 300 тысяч рублей.
Джип стоял в так называемой «слепой зоне» и неосторожный ездок не попал в поле зрения камер наблюдения.
Практика страхового возмещения в данном случае такова, что, если истинный виновник не будет обнаружен, автору хита «Я у твоих ног» придется самой оплачивать дорогостоящий ремонт.
Этот инцидент, понятно, не прибавит популярности Москве в глазах петербуржанки.
Наташа не раз заявляла, что Северная столица была и остается ее любимым городом. И только там она чувствует себя по настоящему счастливой.