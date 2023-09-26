На актера Владимира Епифанцева написали 2 заявления за русофобские высказывания

На актера Владимира Епифанцева написали в полицию два заявления, и оба один и тот же человек. Он просит проверить звезду экрана на предмет русофобских высказываний. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, москвича возмутили заявления артиста, которые около месяца назад распространились по Сети. Они были взяты из интервью Владимира, в котором он жаловался на запрет сбора псилоцибиновых грибов, а также в целом отмены «всего хорошего» в России. Кроме того, жителю столицы не понравилось, что Епифанцев был в полицейской форме и при этом говорил о том, что не считает себя россиянином.

Сначала жалобу мужчина подал на то, что актер незаконно носит одежду правоохранителей. Однако заявление не приняли, так как Владимир так оделся из-за съемок. А вот после второго полиция начала проверку артиста. Представители Епифанцева пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее портал «Страсти» пообщался с Владимиром Епифанцевым о его карьере и выборе ролей. В беседе с изданием он признался, загоняет ли его внешность в рамки одного ампула или же нет.