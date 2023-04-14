Владимир Епифанцев: «Полные женщины мне нравятся, а жирный мужик – это свинья»

51-летний Владимир Епифанцев – один из тех актеров, которого, раз увидев в кинокартине или на сцене, уже тяжело забыть. Он выделяется за счет харизмы, энергии, внутренней и внешней силы. За годы работы его фильмография пополнилась десятками успешных проектов, среди которых «Просто Михалыч», «Два холма», «Клипмейкеры», «Чингачгук», «Воскресенский», «Лютый», «8 лучших свиданий» и многие другие. Последние месяцы Владимир был задействован в спин-оффе «Зёмы» - комедийном сериале «Макс и Гусь». Эксклюзивно для портала «Страсти» он рассказал немного о сериале, выборе ролей и своей профессии.

«Макс и Гусь» покажет зрителям историю простого парня Макса, как он смог достичь криминальных высот и чем ему пришлось пожертвовать ради этого. В съемках были задействованы звезды отечественного кинематографа Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Игорь Жижикин, Михаил Горевой и другие. Также в процессе к касту присоединился Владимир Епифанцев. Пока актер не стал раскрывать, чей образ воплотил на экране в этот раз, но признался – согласился сразу.

В обсуждениях предстоящей премьеры поклонники «Зёмы» рассуждают, кто и какую роль мог исполнить. В основном комментаторы сходятся во мнении, что звезда фильма «Зеленый слоник» сыграл какого-то авторитета, «громилу», бандита из 90-х с цепями и битой за пазухой. Такие догадки фанатов не удивительны, так как часто Владимиру предлагают именно подобных персонажей из-за его внешнего вида. Мы решили узнать, как относится к этому сам актер и хочет ли он что-то изменить.