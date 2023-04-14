Владимир Епифанцев: «Полные женщины мне нравятся, а жирный мужик – это свинья»
Фото: Starface.ru
51-летний Владимир Епифанцев – один из тех актеров, которого, раз увидев в кинокартине или на сцене, уже тяжело забыть. Он выделяется за счет харизмы, энергии, внутренней и внешней силы. За годы работы его фильмография пополнилась десятками успешных проектов, среди которых «Просто Михалыч», «Два холма», «Клипмейкеры», «Чингачгук», «Воскресенский», «Лютый», «8 лучших свиданий» и многие другие. Последние месяцы Владимир был задействован в спин-оффе «Зёмы» - комедийном сериале «Макс и Гусь». Эксклюзивно для портала «Страсти» он рассказал немного о сериале, выборе ролей и своей профессии.
«Макс и Гусь» покажет зрителям историю простого парня Макса, как он смог достичь криминальных высот и чем ему пришлось пожертвовать ради этого. В съемках были задействованы звезды отечественного кинематографа Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Игорь Жижикин, Михаил Горевой и другие. Также в процессе к касту присоединился Владимир Епифанцев. Пока актер не стал раскрывать, чей образ воплотил на экране в этот раз, но признался – согласился сразу.
В обсуждениях предстоящей премьеры поклонники «Зёмы» рассуждают, кто и какую роль мог исполнить. В основном комментаторы сходятся во мнении, что звезда фильма «Зеленый слоник» сыграл какого-то авторитета, «громилу», бандита из 90-х с цепями и битой за пазухой. Такие догадки фанатов не удивительны, так как часто Владимиру предлагают именно подобных персонажей из-за его внешнего вида. Мы решили узнать, как относится к этому сам актер и хочет ли он что-то изменить.
— В интервью вы рассказывали, что поддерживаете форму и занимаетесь спортом в том числе, чтобы быть востребованным в кино. Но не загоняет ли вас это в рамки одного амплуа?
— Может, и загоняет. Это не мои проблемы, а тех, кто пока ещё не начал снимать такое кино, где моя физическая форма не является препятствием для использования моих актёрских навыков. Тем более, моя физическая форма - это часть моей жизненной реализации, которой мне вполне достаточно чтобы жить и не тужить.
— А если завтра поступит предложение, для которого придется полностью изменить тело/внешность. Скажем, сильно поправиться, приклеить розовые волосы, согласитесь?
— Боюсь я не такой чокнутый фанат своей профессии. Не стану я толстеть. К тому же я не поклонник тех фильмов, где актёры изображает жирных, как, например, в фильме «Кит». Это не моё кино. Полные женщины мне нравятся, а жирный мужик – это свинья. Готов сыграть свинью, но чисто ментально, без изменения физического облика.
— Существуют ли какие-то внутренние рамки? На какую роль точно не согласитесь?
— Не соглашусь сниматься в телевизионном сериале. Во всяком случае стараюсь так больше не делать. Телевидение должно уйти в отставку.
— Что может вывести вас из себя в работе?
— Когда я был дураком и не знал об этом, такие ситуации были. Теперь знаю и больше не нуждаюсь в том, чтобы выходить из себя. Мне в себе вполне комфортно. Я профессионал в кино и каждый раз подтверждаю свою репутацию стопроцентным исполнением поставленной передо мной задачей.
— С кем из партнеров работается сложнее и легче всего, и есть ли для вас разница в работе с начинающими актерами и уже довольно опытными?
— Со всеми хорошими актёрами работается легко и почётно. Предпочитаю обращать внимание лишь на свои косяки. Если в кадре с профессиональным актёром мне что-то неудобно, то это мои проблемы, и мне всегда интересно их решать самому.
— Раньше вы говорили, что начинали сниматься в кино только ради денег. Изменилось ли что-то сейчас? Появились более высокие цели?
— Да, ради денег, славы, стабильности и прочей ерунды. Теперь просто снимаюсь в свободное от ничего не делания время. Это по-прежнему моя работа, которую каждый человек делает за деньги. Что касается высоких целей, то цели всегда высокие, снимаюсь ли я в кино или просто общаюсь с близкими мне людьми. Каждый миг своей жизни я ценю очень высоко. И даже когда беру за что-то деньги, то в этом я тоже вижу высокую цель.