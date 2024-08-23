Подруга Владимира Зельдина рассказала, что актер жил в квартире площадью 28 м². Об этом стало известно из шоу «Прямой эфир».

Владимир Зельдин стал одним из актеров-долгожителей. Он скончался в 2016 году в возрасте 101 года и до последнего выходил на сцену. Как рассказала близкая подруга Зельдина, Валентина Морозова, актер жил небогато — у него была небольшая квартира на ВДНХ.

«Зельдин жил очень просто, квартира была 28 метров. Уже и перестройка заканчивалась, а у него оконные рамы были из дерева. Мы его опекали, особенно в 90-е. У него была одна комнатка — там жена спала, а сам он устраивался в проходной на диванчике», — рассказала она.

По словам женщины, Зельдин всегда уделял особое внимание работе, при этом деньги для него не были важны. Регулярно подруга помогала актеру финансово.

«Мы в коллективе решили, что будем каждый год отмечать его день рождения и передавать ему конверт. На 90 лет — 90 тысяч, на 91 год — 91 тысячу… Так делали всегда! Это была такая помощь для него и поддержка. Он так радовался» — вспомнила она.

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