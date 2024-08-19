«Иногда за эти деньги сидишь десять часов»: сколько платят массовке известных телепередач

На российском телевидении огромное количество передач, для которых требуются зрители. Массовку набирают из обычных людей, готовых выделить несколько часов на съемку. В каждом шоу разные расценки. Так, за участие в проекте «Малахов» готовы платить всего 500 рублей за смену.

По информации Kp.ru, в передаче журналиста Андрея Малахова одни из самых низких гонораров для массовки. При этом молодежи дают чуть больше денег – 800 рублей. Берут не всех. В объявлении указывается, что предпочтение отдается людям с «красивой внешностью». Одежда должна быть в деловом стиле. Смена длится четыре часа.

Больше платят за съемки шоу Елены Малышевой, но и работать приходится уже шесть часов. За съемки дают одну тысячу рублей, а массовку отбирают заранее.

Постоянная участница съемок телепередач рассказала журналистам, что за последнее время гонорары для зрителей чуть увеличили, но не сильно. Больше всего платят за развлекательные передачи.

«Самая низкая оплата за съемки в ежедневных телепередачах. Было два года назад за смену 500 рублей, стало 600. Иногда за эти деньги сидишь десять часов, а иногда – четыре или пять», - рассказала собеседница СМИ.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин накинулся с обвинениями на Андрея Малахова из-за выпуска про детей Павла Дурова.