На 77-м году жизни умерла звезда фильма «Горное гнездо» Мария Байер

Ушла из жизни звезда фильма «Горное гнездо», заслуженная артистка России Мария Байер. Звезде сцены было 76 лет.

В пятницу, 12 декабря, в Нижнем Тагиле скончалась легенда местного театра Мария Байер. О смерти актрисы сообщило руководство Нижнетагильского драматического театра.

«С прискорбием сообщаем о кончине заслуженной артистки России Марии Байер (Шор). В 1986 году пришла актриса на нашу сцену. Гертруда, Раневская, Анна Фирлинг, Филумена Мартурано, Аркадина, Леди Гамильтон – эти образы остались в сердцах тагильских зрителей. За роли Марты в "Не боюсь Вирджинии Вульф" и Голды в "Поминальной молитве" Мария Ремовна стала лауреатом Премии главы города Нижний Тагил. Щедро делилась актриса своим опытом с молодежью — с самого открытия преподавала на актерском отделении в Колледже искусств», — говорится в некрологе.

Мария Байер родилась 3 апреля 1949 года в Ташкенте. Окончила студию при Кемеровском драматическом театре. Работала в Удмуртском драматическом театре, Ульяновском областном драматическом театре, Кустанайском областном драматическом театре им. М.Горького. В 1986 году вошла в состав труппы Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. В 1996-м была удостоена звания заслуженной артистки России.

В 2000 году Байер сыграла главную роль в двухсерийном фильме «Горное гнездо», снятому по одноименному роману Дмитрия Мамина-Сибиряка. Партнершей Марии Ремовны по этой ленте была первая жена Владимира Высоцкого. Народная артистка России Изольда Высоцкая скончалась 20 июля 2018 года в Нижнем Тагиле. Ей был 81 год.

