На 50 не выглядит: в Сети обсуждают помолодевшую невестку Софии Ротару
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Невестка певицы Софии Ротару удивила поклонников своим внешним видом. В Сети появилось новое фото женщины, на котором она вовсе не выглядела на 50 лет.
Светлана не является публичной личностью, поэтому не так активно ведет личный блог. Но недавно фанатов порадовали свежим снимком, на котором была запечатлена не только она, но и внучка Ротару. Мама с дочерью сделали селфи, которое восхитило пользователей. Они отметили, что они выглядят как сестры, будто Светлане не 50, а максимум 30 лет.
Отметим, что невесткой звезды советской эстрады Светлана стала после свадьбы с единственным сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко. Они поженились в 1994 году. В браке у них родилось двое детей – сын Анатолий и дочь София. Сейчас наследники живут и работают за границей.
К слову, недавно стало известно, что у внучки Ротару новый роман. Журналисты даже рассекретили личность ее бойфренда. Им оказался миллиардер из США Макс Лернер.
Ранее внучка Софии Ротару показала романтический снимок с новым бойфрендом-миллиардером.