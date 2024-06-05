На 50 не выглядит: в Сети обсуждают помолодевшую невестку Софии Ротару

Невестка певицы Софии Ротару удивила поклонников своим внешним видом. В Сети появилось новое фото женщины, на котором она вовсе не выглядела на 50 лет.

Светлана не является публичной личностью, поэтому не так активно ведет личный блог. Но недавно фанатов порадовали свежим снимком, на котором была запечатлена не только она, но и внучка Ротару. Мама с дочерью сделали селфи, которое восхитило пользователей. Они отметили, что они выглядят как сестры, будто Светлане не 50, а максимум 30 лет.