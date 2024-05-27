Больше не скрывает: внучка Софии Ротару показала романтический снимок с новым бойфрендом-миллиардером
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Внучка певицы Софии Ротару больше не скрывает отношения с новым бойфрендом. Она опубликовала милое фото вместе с возлюбленным, показав его лицо.
В личном блоге 22-летняя модель впервые решила не прятать внешность своего избранника. На ее странице в социальной сети появился кадр с молодым человеком, на котором оба выглядели счастливыми.
«Моменты мая», - кратко написала София.
Напомним, что бойфренда звездной наследницы зовут Макс Лернер. Ему 27 лет, и он является членом богатой семьи, имеет престижное образование и работу. Однако он не публичный человек, поэтому прессе о нем известно мало подробностей.
К слову, с Максом София познакомилась после того, как рассталась с IT-магнатом Денисом Ждановым. Мужчина был старше модели на 13 лет. Тем не менее, они все равно, по слухам, собирались пожениться. Однако свадьба сорвалась. Причину разрыва трехлетних отношений пара не раскрывала.
Ранее Ксения Собчак похвалила нового бойфренда внучки Софии Ротару.