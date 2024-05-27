Больше не скрывает: внучка Софии Ротару показала романтический снимок с новым бойфрендом-миллиардером

Внучка певицы Софии Ротару больше не скрывает отношения с новым бойфрендом. Она опубликовала милое фото вместе с возлюбленным, показав его лицо.

В личном блоге 22-летняя модель впервые решила не прятать внешность своего избранника. На ее странице в социальной сети появился кадр с молодым человеком, на котором оба выглядели счастливыми.

«Моменты мая», - кратко написала София.