На 5 лет моложе и не спортсмен: кто новый возлюбленный певицы Анны Седоковой

Раскрыта личность нового предполагаемого возлюбленного певицы Анны Седоковой, с которым она была на закрытом мероприятии в Москве. Им оказался 37-летний Андрей Гавриленко - первый замдиректора фонда «Инносоциум». Об этом сообщает Super.ru.

По данным СМИ, Гавриленко окончил СПБГУ, после чего в 22 года переехал в Москву. Долгое время он продолжал возвращаться в Петербург, а также жил в Лондоне. В прошлом Андрей возглавлял фонд «Ладога Трофи Рейд» и занимался автогонками. Также бизнесмен увлекается несколькими видами спорта - багги, биатлон, вейк.

Как именно Гавриленко познакомился с Седоковой – пока остается загадкой. Их заметили вместе на одном из мероприятий в столице. Анна танцевала с мужчиной и обнимала его сзади. При этом, когда певица увидела видеокамеры, то сразу же попросила не снимать их.

К слову, артистка перестала афишировать личную жизнь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Она делилась, что тяжело переживала утрату, несмотря на то, что незадолго до этого они расстались. В этот период Анна также столкнулась с травлей в Сети. Кроме того, близкие баскетболиста заявляли, что она причастна к самоубийству.

