«Ты еще такой малыш»: Анна Седокова раскритиковала молодых артистов за неуважение к женщинам

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова раскритиковала молодых артистов, чьи песни формируют у подростков искаженное представление о женщинах. Как подчеркнула исполнительница хита «Шантарам», в популярной музыке все чаще звучат неуважительные высказывания в адрес девушек.

«Еще пять лет назад в песнях к женщинам как-то не очень хорошо относились. Я ее там, я ее здесь и так далее. Господи, я думаю, у тебя еще никак вообще это не получится. Ты еще такой малыш, а ты уже собираешься туда, сюда и прочее…», — заявила Анна в шоу «Утро на ТНТ».

Она напомнила, что воспитывает сына Гектора, но подчеркнула, что у мальчика, к счастью, другой музыкальный вкус.

«Он такое не очень слушает, но есть огромное количество детей, которые слушают песни, в которых женщины используются только по одному предназначению», — пояснила Седокова.

Напомним, Анна Седокова родила сына от бизнесмена Артема Комарова, который не принимает участия в его воспитании. Роль отца взял на себя латвийский баскетболист Янис Тимма. После его смерти мальчик сильно переживал, он также как отчим увлекается баскетболом.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Седокову невзлюбили из-за равнодушия после смерти мужа и попыток омолодиться. По мнению критика, Анна пытается делать вид, что ей снова 20, но ей далеко за 40.