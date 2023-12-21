«Мужчина был достойный»: Валя Карнавал довела всех до слез

Совсем недавно в жизни Вали Карнавал случилось несчастье – умер ее отчим. Девушка не раскрывала причин и обстоятельств трагедии, а на следующий день опубликовала трогательные кадры с папой.

На видео отец встречает Валю после разлуки, а она бежит в объятия родителя. Блогерша даже не успела полностью надеть кроссовки, поскольку хотела поскорее увидеть папу. Мужчина покружил падчерицу в воздухе и, опустив ее на землю, еще раз крепко обнял.

«Я не успела. Он умер. Папа умер», – так Валя Карнавал сообщила фанатам о кончине близкого человека.

Подписчики продолжают выражать свои искренние соболезнования.

«Очень и очень грустно. Видно, действительно мужчина был достойный», «Печально так...», «Бедная Валечка, очень-очень жаль», – комментируют пользователи Сети.

Отметим, что некоторое время назад звезда делилась с поклонниками еще одной печальной новостью. Жизнь ее матери была под угрозой, однако медики сделали все возможное и спасли ее.

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