«Мыться нельзя»: Сергей Зверев показал, что случилось с его телом
Король гламура Сергей Зверев тщательно следит за своим внешним видом. 59-летний шоумен подбирает предметы гардероба и обыгрывает их с помощью модных аксессуаров. Недавно он побывал на светском мероприятии, где очень удивил представителей прессы.
Журналисты заметили на теле артиста множество татуировок. На руке Сергея красовалась роза, на шее – глаз, а на груди было изображение льва. Звезду начали сравнивать с рэпером Тимати, который расписан с ног до головы.
«Мне нравится, что лев в короне. Видите, какая красота», – поделился эмоциями Зверев с Prozvezd.
Фото: prozvezd.info
Знаменитость отметил, что это временные рисунки, которые скоро пропадут. Это очень радует стилиста. Он признается, что не собирается делать постоянные тату.
«И никому не советую! Временные татуировки лучше всего. Эти мне сейчас нравятся, но время пройдет – сменю. Я их смою и сделаю другие! А с постоянными нельзя», – заявил артист.
Сергей добавил, что будет ходить со львом на груди не больше трех дней. Ведь временные татуировки очень легко смываются под душем.
«Когда делаешь временные тату, то мыться нельзя. Можно, конечно, и неделю ходить, но это уже перебор», – делится шоумен.
Ранее мы писали, как Зверев и Лисовец в очередной раз выясняют, кто круче.