«Мыться нельзя»: Сергей Зверев показал, что случилось с его телом

Король гламура Сергей Зверев тщательно следит за своим внешним видом. 59-летний шоумен подбирает предметы гардероба и обыгрывает их с помощью модных аксессуаров. Недавно он побывал на светском мероприятии, где очень удивил представителей прессы.

Журналисты заметили на теле артиста множество татуировок. На руке Сергея красовалась роза, на шее – глаз, а на груди было изображение льва. Звезду начали сравнивать с рэпером Тимати, который расписан с ног до головы.

«Мне нравится, что лев в короне. Видите, какая красота», – поделился эмоциями Зверев с Prozvezd.