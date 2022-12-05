«Я подобрал его на улице»: Зверев и Лисовец вновь выясняют, кто круче

Совсем недавно Влад Лисовец дал интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях с Сергеем. Выяснилось, что в 1990-е он работал в салоне Зверева, но был быстро уволен из-за зависти. Подобное заявление явно не понравилось чемпиону Европы и мира по парикмахерскому искусству.

Зверев заявил, что в те годы являлся уже успешным предпринимателем, а Влад только начинал свой путь. По воспоминаниям Сергея, он согласился помочь коллеге, поэтому «подобрал его на улице». «Мне завидовать было некогда и нечему. Я устроил его, как сына полка, к себе в салон. Разницу немножко ощущаете?» — возмущенно сообщил Зверев «Пятому» телеканалу.

Также Сергей добавил, что не знал про увольнение Влада. Спустя время удалось установить: Лисовец стал обслуживать клиентов на дому, в обход кассы салона. Вот почему руководство уволило Влада, ничего не сообщив Звереву.

К слову, мужчина не обижается на подлый поступок начинающего специалиста. «Все тырят клиентов, но это — маленький процент», — резюмировал Сергей.

Кажется, на этом скандал между экспертами моды не закончится. Каким будет исход истории — узнаем совсем скоро.

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