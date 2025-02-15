«Мысли только о них»: почему Лада Дэнс задумалась о пополнении в семье

Лада Дэнс призналась, что стала чаще задумываться о пополнении в семье.

Певица не стала скрывать свою тоску по детям, живущим за рубежом. Лада раскрыла, что из-за большого расстояния она редко видится со взрослыми наследниками, которые в скором времени планируют создать уже свои семьи.

Лада раскрыла, что мечтает стать бабушкой. По словам артистки, она уже ждет момента, когда сможет приезжать к детям, чтобы понянчиться с внуками.

«Я очень скучаю по детям. Прям дико. Все мои мысли только о них. Я с удовольствием бы стала бабушкой. Старшенькому 26 лет, кто знает, в любой момент может произойти, понимаете», — рассказала она в беседе со Стасом Ярушиным в шоу «МУЗLOFT».

Артистка также рассказала о том, чем занимаются ее наследники за границей. Оказалось, что ее старший сын Илья работает архитектором, а дочь является арт-продюсером в индустрии кино.

Лада не стала скрывать, что очень гордится успехами своих детей. Певица уверена, что ей удалось внести вклад в жизни наследников и привить им правильные ценности.

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