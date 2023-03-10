Мылась в ведре и ела горстку риса: Екатерина Волкова рассказала о незабываемой поездке

Звезда фильма «Родина» Екатерина Волкова рассказала о поездки в Индию, после которой полностью переосмыслила свою жизнь. 48-летняя актриса призналась, что была в горах, мылась в ведре и радовалась горстке риса.

Знаменитость в беседе с WomanHit.ru призналась, что хотела получить в Индии новые эмоции. Поэтому она выбрала Гималаи.

«Я залезала на шесть тысяч метров, в ледники. И поняла, что в горах мое сердце. Захватывает дух. Особенно, когда ты к этому приложил усилия. Ты идешь-идешь на вершину, а это чувство, когда ты на вершине? Есть такое внутреннее ощущение — что ты молодец, ты сделал это! Но, правда, через усилие», – поделилась артистка.

Волкова говорит, что до поездки не ценила тот комфорт, который был дома. Только когда звезда своими глазами увидела, как живут другие люди – поняла, что нужно наслаждаться тем, что у тебя есть.

«Я все время ныла раньше: «У меня маленькая квартира, двухкомнатная, нам мало места, родились еще двое, и мы все живем на 50 метрах». А потом, вдруг, я пришла и увидела, что люди живут в страшно стесненных условиях, но они счастливы! Я приехала домой, легла в ванную и думаю: «Господи! Да я счастливый человек!» – делится Екатерина.

Во время путешествия актриса перестала быть брезгливой.

«В Индии я совершенно переосмыслила свою жизнь, вообще все иначе стало. Надо было пройти шесть часов по священной тропе, а тебе, естественно, хочется помыться, но там нет никаких условий. Там были комнаты, где мальчики-индусы за 5 рупий давали горячую воду в ведре. Это считается роскошью. И когда я испытала эту роскошь на себе, поняла, что это самое дорогое — когда есть горячая вода, когда ты хочешь пить и когда тебе необходимо помыться, и эта вода из ведра воспринимается как какой-то эликсир», – вспоминает Екатерина.

Знаменитость признается, что теперь чувствует себя совсем по-другому. Она поняла, что для счастья нужно не так много.

«Горстка риса — это все, если больше, начинается лень, появляется пузо, пивко, телек. Когда становится много еды, люди ленятся, и сразу старость приходит», – говорит Волкова.

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