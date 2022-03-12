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Молодая бабушка с точеной фигурой: Екатерина Волкова вышла в свет в роскошном платье

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова совсем недавно стала бабушкой. 47-летняя звезда выглядит очень молодо для своего нового амплуа. Артистка показала стройную и подтянутую фигуру, впечатлив поклонников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова

Фото: @volkovawolka/Instagram

Екатерина опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Волкова примерила роскошный образ с белым платьем в черный горох, обнажив одно плечо.

Звезда позирует на фоне красных резных дверей, дополнив образ крупными золотыми серьгами и лаконичной прической. Нельзя не отметить, что для своего возраста и новой роли бабушки, актриса выглядит молодо и стильно.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова

Фото: @volkovawolka/Instagram

«В это сложное время давайте будем держаться друг друга, помогать словом и делом, делать свою работу и находить какие-то радости», — звезда обратилась к своим подписчикам и пригласила их на свои спектакли.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и словами восхищения в комментариях под фото, отметив женственность и естественную красоту Волковой.

Напомним, что актриса Екатерина Волкова была официально замужем трижды. От первого брака с мужем Алексеем у артистки появилась дочь Валерия, которая в 2022 году стала матерью. Со вторым мужем продюсером кино Сергеем Члиянцем Екатерина прожила всего пару лет. Третьим супругом звезды стал писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру.

Фото: Instagram

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