Молодая бабушка с точеной фигурой: Екатерина Волкова вышла в свет в роскошном платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkovawolka/Instagram
Екатерина опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Волкова примерила роскошный образ с белым платьем в черный горох, обнажив одно плечо.
Звезда позирует на фоне красных резных дверей, дополнив образ крупными золотыми серьгами и лаконичной прической. Нельзя не отметить, что для своего возраста и новой роли бабушки, актриса выглядит молодо и стильно.
Фото: @volkovawolka/Instagram
«В это сложное время давайте будем держаться друг друга, помогать словом и делом, делать свою работу и находить какие-то радости», — звезда обратилась к своим подписчикам и пригласила их на свои спектакли.
Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и словами восхищения в комментариях под фото, отметив женственность и естественную красоту Волковой.
Напомним, что актриса Екатерина Волкова была официально замужем трижды. От первого брака с мужем Алексеем у артистки появилась дочь Валерия, которая в 2022 году стала матерью. Со вторым мужем продюсером кино Сергеем Члиянцем Екатерина прожила всего пару лет. Третьим супругом звезды стал писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру.
Фото: Instagram