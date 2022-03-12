Молодая бабушка с точеной фигурой: Екатерина Волкова вышла в свет в роскошном платье

«В это сложное время давайте будем держаться друг друга, помогать словом и делом, делать свою работу и находить какие-то радости», — звезда обратилась к своим подписчикам и пригласила их на свои спектакли.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и словами восхищения в комментариях под фото, отметив женственность и естественную красоту Волковой.

Напомним, что актриса Екатерина Волкова была официально замужем трижды. От первого брака с мужем Алексеем у артистки появилась дочь Валерия, которая в 2022 году стала матерью. Со вторым мужем продюсером кино Сергеем Члиянцем Екатерина прожила всего пару лет. Третьим супругом звезды стал писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру.