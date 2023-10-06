Не пришла на сбор труппы Театра Луны: актрису Елену Кондулайнен не видели с весны

Близкие и коллеги 65-летней Елены Кондулайнен в очередной раз потеряли актрису, которая несколько лет назад перенесла инсульт. Тревогу забили после того, как знаменитость не пришла на сбор труппы Театра Луны в минувшем сентябре, передает Экспресс газета.

О Кондулайнен ничего неизвестно с весны — тогда ее последний раз видели в Москве. На звонки актриса не отвечает. Худрук Театра Луны Евгений Герасимов заявил, что не обладает точной информацией о местонахождении Елены. Известный столичный стилист Игорь Калмыков, которые долгое время работал с артисткой, таже признался, что переживает за Кондулайнен. Он пытался дозвониться до приятельницы, но безуспешно.

Актриса исчезает не в первый раз. Так, в феврале текущего года она перестала выходить на связь с близкими и друзьями. Кроме того, он не появлялась в Театре Луны, в штате которого числится. Коллеги уже хотели писать заявление в полицию, но артистка к тому моменту объявилась.

В июле прошлого года у Елена случился инсульт во время встречи с коллегами в ресторане. После него Кондулайнен пришлось долго пробыть в реанимации.

Ранее стало известно, куда пропал актер Александр Ефимов, получивший популярность благодаря сериалам «Две судьбы» и «Адъютанты любви». Оказалось, что он не покидал сцену.