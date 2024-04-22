«Мягкая сила»: зачем Киркоров и Басков выступили на съезде оппозиции Молдавии

Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили перед участниками съезда молдавской оппозиции в Москве. Как пояснил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, культура является формой «мягкой силы», играющей одну из ключевых ролей в международных отношениях.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде», - объяснил NEWS.ru решение артистов продюсер.

Он также отметил, что само мероприятие, которое прошло в Москве, направлено на поддержку народа Молдавии. Кроме того, продюсер не исключил, что через культуру пытаются сохранить связь с населением бывшей советской республики.

«Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины, — предположил Рудченко.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что его сильно ранит ситуация, сложившаяся в отечественном шоу-бизнесе. По его словам, некогда дружный коллектив звезд разбился на два лагеря.