«Мы знаем, как назовем кроху»: беременная Анна Хилькевич предложила угадать дату рождения и имя ее ребенка

37-летняя актриса Анна Хилькевич скоро станет мамой в третий раз. В личном блоге звезда сериала «Универ» предложила подписчикам угадать дату рождения и имя ее будущего ребенка.

Анна Хилькевич, которая готовится к рождению третьей дочери, решила предложить подписчикам угадать, когда она появится на свет, а также имя, которое они планируют дать ребенку. Более того, актриса заявила, что победитель получит 100 тыс. рублей.

«Я еще дома, поэтому хочу устроить нам с вами развлечение с бонусом. Да, мы не знаем, когда родится наша кроха. Ни день, ни время… Но мы уже знаем, как назовем ее. Поэтому предлагаем поиграть с нами и с судьбой в игру с выигрышем в 100 тысяч. Кто угадает дату (только число) и имя, которое мы выбрали, тот получит от нашей семьи бонус. Но! Есть только одно правило: 1 человек — 1 вариант! Удачи! И вам, и нам», — написала Анна Хилькевич.

Пост знаменитости набрал уже более 30 тыс. комментариев с различными вариантами даты рождения и имени будущего малыша. Однако Анна Хилькевич призналась, что пока не увидела среди написавших победителя.

Напомним, актриса с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле Анна Хилькевич объявила о третьей беременности.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич ответила на нападки хейтеров из-за подарка дочери.