«Мы живем в кризисе, обращаемся к психологу»: певица Марина Девятова заявила о проблемах в браке

Певица Марина Девятова откровенно рассказала о совместной жизни с мужем. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась, что они с супругом пережили не один кризис в отношениях, а в последнее время даже перестали спать в одной комнате.

В 2016 году Марина Девятова вышла замуж за бизнесмена Алексея Пигуренко. У пары есть 7-летняя дочь Ульяна, а два года назад родился сын Александр. Супруги признаются: за годы брака они пережили несколько кризисов в отношениях, а после появления на свет младшего ребенка они и вовсе стали спать в разных комнатах. Певица и предприниматель по очереди остаются на ночь с малышом и только так они могут выспаться.

«Одному спится прекрасно. Прекрасный сон. Глубокий. И утром просыпаешься прям отдохнувший. Когда Шурик уже родился, после бессонных совместных ночей решили, что надо уже по очереди не спать», — поделился Алексей Пигуренко.

По словам Марины Девятовой, для тех, кто хочет полноценно отдыхать, спать раздельно — идеальное решение. Муж артистки рассказал, что ей «бывает сложно переключиться» после гастролей, поэтому он помогает супруге по дому.

Дочь певицы также признается, что редко видит маму. Кроме того, у Марины Девятовой непростые отношения с супругом. Алексей Пигуренко заявил, что они периодически вынуждены обращаться за помощью к психологу.

«Мы в кризисе живем, у нас такой жанр отношений. Большая любовь предполагает и большие сложности. Но и у Марины, и у меня есть понимание, что семья — это ценность. Иногда помощью психолога пользуемся. Но на самом деле любовь любовью. И я безумно люблю Марину и думаю, что в глубине души она отвечает мне взаимностью», — рассказал муж Марины Девятовой.

Ранее мы писали о том, что Марина Девятова впала в тяжелую депрессию после второй беременности.