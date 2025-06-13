«Мы живем надеждой, что Тигран проснется»: Маргарита Симоньян заговорила о возвращении мужа из комы

Маргарита Симоньян представила новый фильм впавшего в кому мужа Тиграна Кеосаяна. Журналистка открыла гала-премьеру картины «Семь дней Петра Семеныча», снятой режиссером до трагических событий. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в Сочи в рамках II Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Открыла показ ленты Маргарита Симоньян, которая уже несколько месяцев ждет «возвращения» супруга, находящегося в коме. В своей приветственной речи журналистка поблагодарила всех присутствующих за поддержку и выразила надежду на то, что это не последний проект артиста.

«Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю „крайнего“. Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят „последний“, говорят „крайний“. Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один», — заявила Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT рассказала, что ее муж работал над картиной весь прошлый год. Выяснилось, что сценарий фильма был основан на рассказе самой Маргариты Симоньян. Журналистка не скрывает: в процессе работы и съемок ленты они с мужем часто спорили и «несколько раз чуть не развелись», но результат превзошел все ожидания.

«Конечно, потрясающе отработал мой муж Тигран. Завтра с Божьей помощью буду у него. Передам ему от вас, что вы пришли, что вы смотрели», — поделилась супруга Тиграна Кеосаяна.

Напомним, в конце декабря 2024 года режиссер пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян признавалась, что ежедневно навещает мужа в больнице, а поддержка неравнодушных людей придает ей сил.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что носит на руке браслет впавшего в кому мужа и пропуск в реанимацию: «Пока Тигран не вернется».