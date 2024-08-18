«Мы жили как брат и сестра»: звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Елена Цыплакова нашла любовь в 46 лет

Актриса театра и кино Елена Цыплакова, известная по роли Кэтти из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», откровенно рассказала о своей личной жизни. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ народная артистка России призналась, что обрела женское счастье только ближе к 50 годам.

Уже почти 20 лет Елена Цыплакова состоит в браке с Павлом Щербаковым. Актриса поделилась историей знакомства с супругом. Как оказалось, однажды у артистки сломалась машина по дороге в институт, и проезжавший мимо мужчина узнал ее и предложил подвезти.

«Я ему говорю, что не заводится аккумулятор, а он мне говорит, что он развозит аккумуляторы. Я ему даю деньги на новый аккумулятор, иду заниматься со студентами, потом он меня встречает, привозит домой. Ставит мне новый аккумулятор в машину, поднимается ко мне попить чайку», — рассказала Елена Цыплакова.

По словам знаменитости, какое-то время она просто общалась с Павлом Щербаковым, воспринимая его как друга. На момент знакомства в паспорте мужчины стояла печать о браке.

«Я развелась с предыдущим мужем, у меня было такое настроение, чуть не собиралась давать обет безбрачия. Думаю, мне 46 лет, у меня нет детей, думаю, зачем мне вообще все это надо. Сказала, что для меня женатых мужчин не существует, только братья. Он говорит: „Я давно развелся, просто печать не стоит“», — поделилась актриса.

Тогда Елена Цыплакова призналась избраннику, что дала себе обет не вступать в какие-либо отношения с мужчиной до свадьбы. Мужчина согласился подождать, и до регистрации отношений они жили «как брат и сестра».

«Он согласился. Я позвала его к себе жить. Он приехал ко мне, но мы как брат и сестра жили до замужества», — подчеркнула артистка.

В 2005 году Елена Цыплакова вышла замуж за Павла Щербакова. Этот брак стал третьим для актрисы. Первым мужем знаменитости был коллега из Малого театра по имени Сергей. В 1984 году артистка вступила в брак с врачом-стоматологом Сергеем Липецем, но супруги разошлись.

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