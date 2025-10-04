«Мы женщины все умеем»: Ольга Серябкина раскрыла подробности о жизни с мужем

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась своими взглядами на отношения и назвала одно из любимых мужских качеств. Слова певицы приводит Пятый канал.

Артистка подчеркнула, что для женщин всегда важно ощущать рядом «крепкое мужское плечо».

«Мы женщины все умеем, но чем больше ответственности на нас лежит, тем меньше тех, кто с нами ее может разделить. Счастье, когда в доме есть такой мужчина», — призналась Серябкина.

Певица добавила, что ее партнер именно такой. Рядом с супругом она ощущает себя замужней женщиной и уверена, что он поддержит ее в трудную минуту.

Также Серябкина согласилась с тем, что в семье должны существовать женские и мужские обязанности. Затем она в шутку добавила, что девушка не должна поднимать больше пяти килограммов.

Напомним, Ольга Серябкина замужем за бизнесменом Георгием Накчебией. Пара расписалась в 2020 году, а уже через год у них появился сын Лука.

Ранее Ольга Серябкина прокомментировала возможное возвращение на сцену своей бывшей коллеги по группе SEREBRO Елены Темниковой.