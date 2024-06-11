«Когда это случилось, это был ужас»: Дибров рассказал, как Якубович спас ему жизнь во время инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что однажды едва не умер из-за инсульта. Большую роль в его спасении сыграл его коллега Леонид Якубович, который оказался рядом и вовремя среагировал.

Инсульт у экс-звезды «Кто хочет стать миллионером?» случился в 2020 году, и то время он до сих пор вспоминает с ужасом. Дибров считает, что это действительно мог быть последний день его жизни, если бы ему вовремя не помогли.

«Самое главное — первый час, а вообще первые минуты. Когда это случилось, это был ужас. При инсульте ты прекрасно понимаешь, что происходит. Такой страх обуревает. Отключаешься, ты падаешь без сознания», - поделился Дмитрий на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Заметив состояние коллеги, Якубович тут же вызвал скорую помощь. Затем приехала и молодая жена Диброва Полина. Телеведущий признался, что Леонид Аркадьевич «сделал все быстро».

Артиста забрали в больницу, где ему оказали помощь. Первое время он думал, что не сможет вернуться в профессию, но его состояние постепенно нормализовалось. И сейчас на здоровье Дмитрий больше не жалуется.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что допускает роман молодой жены Полины с другим мужчиной.