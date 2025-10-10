«Мы же за сохранение семей, тем более многодетных»: Собчак усомнилась в разводе Джигана и Самойловой

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости о разводе рэпера Джигана с Оксаной Самойловой. По ее мнению, супруги таким образом вновь пытаются «прогреть» публику ради своей выгоды.

В личном Telegram-канале Собчак опубликовала пост, в котором усомнилась в реальности расставания звезд. Она напомнила, что такие же «разводы» у них были уже ни один раз. Поэтому не исключено, что Джиган и Самойлова просто пошли по той же схеме.

«Друзья, ну всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана может быть прогревом. Снова. Смотрите сами: Джиган сегодня ночью выпускает свежий трек о любви с проникновенным вопросом: «Ты когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?», дальше слушайте сами. Оксана делает драматичные посты в запрещенной соцсети, а по сторис понятно, что контент она записывает не из их общего дома», - поделилась мнением Собчак.

Журналистка отметила, что будет только рада, если ее теория окажется правдивой, так как она поддерживает многодетные семьи.

«Я буду только рада, если все действительно окажется прогревом, потому что мы же за сохранение семей, тем более многодетных», - написала телеведущая.

Напомним, что на развод подала Оксана Самойлова, не объяснив аудитории причину. Уже два месяца она не появляется с Джиганом на публике и не выставляет с ним общие фотографии. При этом близкие пары расставание отрицают.

Ранее Вероника Степанова назвала причину развода Оксаны Самойловой и Джигана.