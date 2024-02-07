«Мы же профессионалы»: актер Ульянов рассказал о соперничестве с Максимом Авериным

На телеканале «Россия 1» вышел одиннадцатый сезон сериала «Склифософский». Актер Дмитрий Ульянов, который играет в картине сосудистого хирурга Андрея Волошина, рассказал о съемках медицинской драмы и противостоянии с Максимом Авериным.

В сериале герой Максима Аверина, один из ведущих хирургов Олег Брагин, соперничает с персонажем, которого играет Ульянов. Однако в реальной жизни актеры хорошо ладят.

Ульянов заверил: у него нет противостояния с Авериным за пределами съемочного процесса.

«Играем разных людей, делаем общее дело, понимаете. Это проект Макса, конечно. Но мы с ним друзья: знакомы уже 30 лет, учились в одном институте, снимались вместе в других картинах. Я к Максу прекрасно отношусь, очень уважительно и по-человечески», — цитирует его StarHit.

Актер отметил, что ему интересен его персонаж. Он назвал Волошина «сильным, целостным мужчиной», у которого не складывается личная жизнь: он постоянно попадает под чей-то каблук. Ульянова заинтересовал в герое именно этот слом — внешняя сила в сочетании с внутренними переживаниями.

Ранее Дмитрий Ульянов рассказал, как ему сломали нос на съемках «Склифосовского».