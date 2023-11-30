Актер Ульянов рассказал, как ему сломали нос на съемках «Склифосовского»

Актер Дмитрий Ульянов рассказал, как получил травму на съемках 11-го сезона сериала «Склифосовский». Соответствующее признание артиста прозвучало в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

По словам актера, он рассчитывал, что избежит травм на проекте, поскольку ему досталась роль сосудистого хирурга Андрея Волошина. Из-за этого перелом носа во время съемочного процесса стал для него настоящим шоком. Он подчеркнул, что получил не только повреждение носа, но и перелом пальца при падении.

«Самое обидное, что мне сломали нос не в кадре! Я подыгрывал этому человеку: снимали крупно его, он вообще меня не должен был касаться», - сказал Ульянов.

Артист подчеркнул, что очень переживал из-за полученной травмы, поскольку принимал участие в съемках сразу трех проектов. Он также подчеркнул, что после ЧП съемочная группа на протяжении двух часов ждала скорую, однако медики так и не приехали.

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