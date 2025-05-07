«Мы же говорим о простудах»: Глюкоза объяснила, зачем рассказала про употребление наркотиков

Певица Глюкоза объяснила, зачем рассказала об опыте употребления запрещенных веществ в детстве. Артистка сравнила тему наркотиков с разговорами о простуде и отметила, что она тоже не должна быть табуирована.

«Важно сказать для того, чтобы люди этого не повторили. Я не считаю, что эта тема должна быть табуирована. Мы же говорим о простудах и других болезнях. Это такая же болезнь, тяжелая болезнь для людей, которые попали в сложную ситуацию», - размышляла певица.

Глюкоза призналась, что часто ездит в метро и видит разных людей, в том числе с особенностями развития.

«Я смотрю, что люди отворачиваются, им неприятно», - удивилась певица.

Глюкоза уверена: «нужно лечить общество прежде всего, а не только людей».

«У нас человек, страдающий от зависимости, считается отбросом общества. На самом деле, это одно из тяжелых заболеваний, которое нужно лечить и признавать», - заключила артистка. На ее высказывания обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ранее Глюкоза рассказывала, что билеты на ее выступление в Петербурге раскупили за 3 минуты.