«Мы ждем ваших вариантов»: Полина Гагарина замечена вместе с экс-супругом и победителем шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, по всей вероятности, продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, после развода. Очередным подтверждением этого стало совместное фото экс-супругов в личном блоге артистки. Однако на снимке рядом с певицей был запечатлен и ее подопечный и победитель шоу «Голос 12» Богдан Шувалов.

«Зачем подписывать фото, если это все равно сделают за тебя. Дорогая пресса, мы ждем ваших вариантов», — написала Полина Гагарина.

Примечательно, что Дмитрий Исхаков также опубликовал в соцсети совместное фото с бывшей женой и молодым певцом, сопроводив его подписью в шуточной форме.

«Вот случайно встретился с фанатами. Какие чудесные. Сказали, что они талантливые начинающие певцы и артисты! Удачи ребятам!» — в шутку написал фотограф.

Напомним, недавно подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов стал победителем 12 сезона шоу «Голос» на Первом канале. Певец набрал чуть более 35% голосов телезрителей. В финале проекта молодой человек исполнил песню Филиппа Киркорова «Единственная».

Полина Гагарина на финале «Голоса» признавалась, что Богдан Шувалов стал для нее по-настоящему близким человеком.

«Я этого парня так искренно полюбила… Не как сына, но что-то близкое», — поделилась певица.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, а через три года у супругов родилась дочь Мия. В 2021 году артистка и фотограф объявили о разводе. Недавно экс-супруги воссоединились на дне рождения дочери. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков вместе с дочерью позировали для камеры и выглядели счастливыми, так, словно они пара.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина критично высказалась о «Новой Фабрике звезд».