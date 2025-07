«Мы ждали этого 100000 лет»: группа «t.A.T.u.» обрадовала поклонников официальным воссоединением

Группа «Тату» официально объявила о воссоединении. Об этом певицы Елена Катина и Юлия Волкова сообщили в соцсетях, подтвердив все ожидания поклонников.

На странице аккаунта коллектива появилось новое совместное фото исполнительниц с подписью на английском языке: «Привет! Мы группа t.A.T.u.».

Это новость сильно обрадовала зарубежных фанатов группы. Подписчики в комментариях пишут: «Привет! Мы ждали этого 100000 лет», «Вы вернулись? Обожаю вас», «Окей, когда новые песни?».

Сообщается, что Елена Катина и Юлия Волкова уже начали активные репетиции будущего выступления. Как стало известно, первый после воссоединения концерт девушек состоится 17 июля в Крыму.

Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым. Дуэту удалось получить мировую популярность: возглавить хит-парады США, Великобритании и других стран. Девушки выступали на престижных американских музыкальных площадках. В 2003 году коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение».

Ранее мы писали о том, как американская актриса и ведущая Келли Кларксон в эфире The Kelly Clarkson Show исполнила хит группы «Тату» (t.A.T.u) «Я сошла с ума» (All The Things She Said).