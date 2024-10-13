«Мы ждали 10 лет с мужем»: Корнелия Манго сообщила, что скоро станет мамой

Корнелия Манго заявила о своей первой беременности.

Певица в своем блоге сообщила радостную новость, связанную с исполнением мечты, к которой она шла долгие годы, и показала тест с двумя полосками. По словам Корнелии, они с супругом Богданом Дюрдем около 10 лет этого ждали. Манго заявила, что почувствовала себя беременной еще задолго до попытки сделать тест: стала более раздражительной и вспыльчивей, а этой было ей не свойственно.

«Самая большая мечта моей жизни! Как же долго я их ждала, многим это легко дается, но мы ждали 10 лет с мужем...», — поделилась артистка в социальных сетях.

Кроме того, Корнелия рассказала и о том, что врач посоветовал звездной паре оставить попытки забеременеть естественным путем и прибегнуть к ЭКО, так как шансов уже практически не оставалось. Однако ее муж был категорически против. Он считал, что все случится в нужный момент с Божьей помощью, как и произошло в конечном итоге.

«Я рассказала мужу, а он ответил, что доверяем мы только Богу и никакое ЭКО нам не нужно, но ты сдай анализы на всякий случай для себя. Он был уверен в божьей милости и в том, что все получится естественным способом. У меня же в тот момент полетело женское здоровье. Я уже не могла поверить, что это может случится, но у Бога свои планы», — разоткровенничалась артистка.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве, показав фото.