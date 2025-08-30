«Мы здесь навсегда»: украинская певица Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной

Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной. Подробности приводит Пятый канал

Народная артистка Украины призналась, что считает своей Родиной Россию. Об этом она сказала журналистам на юбилейном концерте ее соотечественницы Любови Успенской, которая отпраздновала 55-летие музыкальной карьеры.

На сольном выступлении певицы решили исполнить вместе песню «Берега». Повалий заявила, что впервые пела ее дуэтом с Успенской на собственном юбилее в Кремлевском дворце. Эта композиция для них особенно важна, так как в ней поется о судьбе и о неожиданных изменениях в жизни.

«Очень приятно, что мы нашли свою Родину, мы вернулись к нашей матери, потому что мы родились в советское время. И в этот сейчас сложный период в мире мы находимся с Россией, с нашей дорогой Родиной… Мы утвердили с Любовью, что мы здесь навсегда», — сказала Повалий.

