«Мы залезли ночью в зоопарк»: Ксения Бородина призналась в безумном поступке с бывшим возлюбленным

Телеведущая Ксения Бородина поделилась воспоминаниями об отношениях с бывшим возлюбленным, певцом Леонидом Нерушенко. Знаменитость призналась в безумном поступке, который совершила вместе с молодым человеком. Об этом сообщает The Voice.

В начале нулевых у Ксении Бородиной был роман с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Их отношения начались, когда певец уже был знаменит, а телеведущая только начинала строить карьеру.

Известно, что Леонид Нерушенко даже познакомил Ксению Бородину со своими родителями и планировал сделать ей предложение. Однако счастье влюбленных оказалось недолгим — в 2005 году музыкант погиб в ДТП.

Телеведущая до сих пор с теплотой и нежностью вспоминает бойфренда. Недавно Ксения Бородина решила рассказать подписчикам о ее самом безумном поступке, связанном с бывшим возлюбленным.

«Однажды, когда мне было чуть больше 20 лет, мы с моим другом Леней Нерушенко залезли ночью в зоопарк. Зачем? Я не знаю. Но нам было очень весело», — поделилась телезвезда.

Напомним, после гибели Леонида Нерушенко Ксения Бородина дважды была замужем. В 2008 году она вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова, а в 2015 году телеведущая вступила в брак с бизнесменом Курбаном Омаровым. Сейчас Ксения Бородина воспитывает двух дочерей Марусю и Теону от первого и второго брака.

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