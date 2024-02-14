Эвелина Бледанс показала возлюбленного, которого скрывала семь лет

«7 лет! С праздником любви всех причастных», — написала артистка, не уточняя подробностей их романа.

Напомним, что у Бледанс двое детей. Первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году наследниц уехал на родину своего отца, где по-прежнему проживает. Телеведущая признавалась, что мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным. 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, но в 2017 году супруги развелись.

Телеведущая никогда не запрещала бывшему мужу видеться с особенным сыном. Она говорила, что расставание с отцом Семена было для нее очень тяжелым, но мальчик не должен страдать из-за этого. Позже экс-супруги начали выходить в свет вместе с ребенком, чтобы показать пример родителям детей, которые находятся в разводе.

Ранее мы писали о том, что муж покойной Людмилы Гурченко сделал актрисе Эвелине Бледанс неожиданный подарок. Сенин подарил телеведущей костюм жены. Сделал он это, чтобы принести ей удачу в новом спектакле «Любовь и голуби».