«Мы заинтересованы в титулованных людях, а не во всех подряд»: Илья Авербух ответил на критику ледовых шоу

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух ответил на упреки в том, что в проекте часто задействованы действующие спортсмены. В эфире YouTube-шоу «Каток» серебряный призер Олимпийских игр заявил, что авторы шоу заинтересованы только в титулованных фигуристах.

В последнее время в ледовых шоу и спектаклях все чаще принимают участие действующие спортсмены при том, что раньше в подобных проектах можно было увидеть лишь фигуристов, которые уже ушли из большого спорта. Этот факт не нравится многим поклонникам — они считают, что такая деятельность мешает карьере спортсменов. Илья Авербух отметил, что он и другие разработчики шоу не «дергают» фигуристов, поскольку на первом месте должен оставаться спорт.

«Меня часто упрекают, что мы дергаем спортсменов в шоу. Никого мы не дергаем, мы сами как продюсеры заинтересованы, чтобы у нас катались титулованные люди, а не просто все подряд. Поэтому сначала спорт, потом шоу», — заявил Илья Авербух.

По словам фигуриста, спортсмен не сможет получить работу на шоу или в проекте без титулов.

«Я всегда говорил, что, если вы хотите получить хорошую роль в спектакле, вы сначала в спорте должны всех победить. А если вы решили, что сразу можете идти в шоу, то не обижайтесь, что стоите пятой елкой в шестом ряду. Ты обязан получить хорошую базу, фанатскую в том числе, и оставить за собой след», — подчеркнул спортсмен.

В качестве примера Илья Авербух привел фигуристов Алену Косторную и Георгия Куницу, которые объявили, что пропустят два сезона по личным причинам.

Напомним, шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернулось в эфир 14 декабря 2024 года после двухлетнего перерыва. Новой ведущей проекта стала Евгения Медведева, которая заменила на этом посту Алину Загитову. В паре с ней шоу ведет Алексей Ягудин.

Ранее мы писали о том, что Илья Авербух смотрит шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки после ее слов о конкуренции.