Илья Авербух заявил, что смотрит шоу Татьяны Навки после ее слов о конкуренции. Об этом сообщает Woman.ru.

Илья Авербух и Татьяна Навка уже много лет ставят ледовые шоу. В недавнем интервью фигуристка призналась, что не конкурирует с коллегой. При этом, когда она начинала, то надеялась на успешный бизнес. Авербух подтвердил, что между ними нет соперничества. Как выяснилось, фигуристы поддерживают друг друга и следят за постановками.

«Мы поддерживаем друг друга, и я, безусловно, был на спектаклях Татьяны Навки и подчеркиваю высокий профессионализм ее постановок», — высказался хореограф.

По словам Ильи, он не «делит» фигуристов с Татьяной и также не обговаривает сюжеты будущих шоу. Он считает, что «каждый идет своим путем».

«Договоренности с коллегами у нас нет. В принципе, каждый идет своим путем, и постепенно рынок диктует своё. Сейчас кто-то делает новое, кто-то повторяет свои старые работы», — заявил Авербух.

Ранее Татьяна Навка объяснила, почему ушла из шоу Авербуха. Подробности читайте в этой новости.