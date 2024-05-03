«Мы за ней должны бежать?»: Иосиф Пригожин устроил перепалку из-за Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин подвергся критике в соцсети после публикации фотографии со дня рождения Филиппа Киркорова. Подписчики напомнили мужу певицы Валерии о том, что еще недавно ему за счастье было поздравлять с праздниками и уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Обвинения пользователей разозлили Пригожина, и он вступил в перепалку с хейтерами. Он посоветовал всем недовольным закрыть его страницу и выпить успокоительное.

«Если уже вызвалась ваша Алла быть единственной и главной в стране, так ей нечего бояться. Такого размера и такая великая должна быть со своим народом», - ответил хейтерам продюсер.

Все остальные поступки он назвал «трусливым бегством» и подчеркнул, что певица такого масштаба должна была пожертвовать собой и оставаться с народом в тяжелый момент.

«Мы ее слушали, когда выбор делали. А теперь она передумала, и мы за ней должны бежать?» - возмутился Пригожин.

Ранее певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели из России в Турцию. Как выяснилось, супруги прилетели на курорт не отдыхать, а работать: 4 мая у Валерии запланирован концерт.