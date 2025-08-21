«Мы всегда рядом»: Татьяна Навка поздравила с днем рождения дочь от Дмитрия Пескова

Экс-фигуристка Татьяна Навка поздравила с днем рождения дочь от Дмитрия Пескова Надежду. Девочке исполнилось 11 лет. Спортсменка обратилась к наследнице в своем личном блоге.

«С днем рождения, моя бесконечная одиннадцатилетняя любовь, будь счастлива, моя девочка. Мы всегда рядом. Так хочется, чтобы время замедлилось, и ты не так быстро взрослела!» — обратилась Навка к дочери.

Надя пошла по стопам мамы и с ранних лет занимается фигурным катанием. Легендарная чемпионка опубликовал в своей соцсети серию снимков с именинницей. За поседение годы девочка заметно выросла и все больше становится похоже на маму.

У Татьяны Навки две дочери. Старшая, Александра, родилась в 2000 году, когда фигуристка была замужем за Александром Жулиным. В детстве она подавала надежды как успешная теннисистка, но карьере спортсменки помешала травма спины.

Ранее Анна Хилькевич в своем личном блоге обратилась к средней дочери по особому случаю. Актриса поздравила наследницу с 7-м днем рождения.