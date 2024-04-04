«Будет без меня»: сестра Фриске решилась на двойную операцию, отправив дочь к родителям

Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья готовится к двойной операции и переживает за дочь. Ей пришлось оставить ребенка у родителей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Наталья рассказала о своем решении пройти хирургическое вмешательство, которое давно планировала. Она переживает перед операцией не только за себя, но и за малышку, которая будет вдали от нее.

«Если честно, начинаю немного переживать! Но я, конечно, уверена в своем докторе. Он мне сказал, что через дней 10 все будет уже прекрасно. Меня еще очень волнует, что Луняха все это время будет без меня», – призналась Фриске.

Младшая сестра Жанны собирается провести операцию по устранению диастаза (расхождения прямых мышц живота) и одновременно скорректировать форму груди. Наталья давно планировала выполнить эти процедуры, чтобы восстановить свою уверенность. Хирурги настояли на проведении операции на животе.

Молодой маме пришлось временно передать дочь своим родителям, поскольку ребенок очень активен и может случайно нанести удар груди или животу, что может привести к серьезным проблемам и расхождению швов.

Наталья рассказала, что шла к материнству 12 лет и в 2022 году, после процедуры ЭКО, родила дочь от белоруса Александра Титова. Еще до родов они расстались, поэтому звезда воспитывает дочь самостоятельно, без помощи отца.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске пожаловалась на комплексы из-за покойной сестры.