Смеялись и кокетничали: Акиньшину и Козловского застали за кулисами в Тбилиси

Нани пришла в восторг от шоу Козловского. Данила, в свою очередь, тоже сделал ей комплимент.

«Вы такая красивая, не могу, можно я просто вас обниму?», — сказал он.

В Тбилиси артист покажет спектакль два дня подряд. В нем Козловский рассказывает о своей жизни: первой любви и учебе в кадетском корпусе.

Первой женой Козловского была польская актриса Театра Европы в Санкт-Петербурге Уршула Малка, с которой он учился на одном курсе на факультете актёрского искусства и режиссуры СПбГАТИ. Состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь Оду Валентину. Практически сразу после появления ребенка на свет пара рассталась.

Актера подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной, но они не подтверждали эти слухи.

Экс-возлюбленная Данилы уже давно не проживает на территории России. Несколько лет назад Ольга Зуева обосновалась в Нью-Йорке, в котором она воспитывает дочь от актера. В феврале 2024 года наследнице Козловского исполнилось четыре года. В честь этого события артист улетел в США, чтобы присутствовать на празднике дочки.