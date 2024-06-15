Смеялись и кокетничали: Акиньшину и Козловского застали за кулисами в Тбилиси
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Актер Данила Козловский показал в Тбилиси свой моноспектакль FRANK — в названии зашифровано имя его любимого певца Фрэнка Синатры. За кулисы к звезде фильма «Легенда № 17» проникла Оксана Акиньшина.
Акиньшина навестила Козловского и сняла его вместе с Нани Брегвадзе, с которой он решил встретиться. На видео, опубликованном в социальных сетях, актер общается с исполнительницей — они оживленно разговаривают и смеются. В самом начале в кадре появилась Акиньшина — именно она сняла ролик.
Нани пришла в восторг от шоу Козловского. Данила, в свою очередь, тоже сделал ей комплимент.
«Вы такая красивая, не могу, можно я просто вас обниму?», — сказал он.
В Тбилиси артист покажет спектакль два дня подряд. В нем Козловский рассказывает о своей жизни: первой любви и учебе в кадетском корпусе.
Первой женой Козловского была польская актриса Театра Европы в Санкт-Петербурге Уршула Малка, с которой он учился на одном курсе на факультете актёрского искусства и режиссуры СПбГАТИ. Состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь Оду Валентину. Практически сразу после появления ребенка на свет пара рассталась.
Актера подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной, но они не подтверждали эти слухи.
Экс-возлюбленная Данилы уже давно не проживает на территории России. Несколько лет назад Ольга Зуева обосновалась в Нью-Йорке, в котором она воспитывает дочь от актера. В феврале 2024 года наследнице Козловского исполнилось четыре года. В честь этого события артист улетел в США, чтобы присутствовать на празднике дочки.