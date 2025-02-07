«Мы все вместе»: Сергей Лазарев с семьей улетел из России

Популярный певец Сергей Лазарев рассказал, что вместе с семьей улетел в Дубай. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Известно, что музыкант примерно месяц назад покинул Россию. Вскоре после новогодних праздников он улетел в большой тур по Южной Америке. Артист посетил Аргентину, Бразилию, Перу, Боливию и другие соседние страны. В столь насыщенную поездку певец отправился без детей, однако на днях все-таки воссоединился с семьей. Бывший участник группы Smash!! показал в соцсетях встречу с родными в аэропорту крупнейшего города ОАЭ, где он проведет последнюю неделю отпуска.

Артист захотел отдохнуть после сложного путешествия в одном из самых дорогих отелей в Дубае. Вместе с наследниками певца в ОАЭ прилетела его мать и племянница. Лазарев показал, что их семья поселилась в огромном номере с несколькими спальнями.

«Мы все вместе в одном большом номере! Это очень удобно для семейного отдыха с детьми», — поделился он.

Напомним, Сергей Лазарев три года скрывал своего первенца и лишь 31 декабря 2017 года показал фото с сыном в соцсетях. До этого момента музыкант даже снимал номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы наследник мог навещать его во время гастролей. Свою дочь Лазарев не стал так долго прятать от публики. Он рассказал о девочке в эфире передачи «Секрет на миллион», когда ей был год. Дети появились на свет от суррогатных матерей, имена которых артист не раскрывает.

Ранее Сергей Лазарев раскритиковал участника шоу «Один в один» за пародию на себя.