«Мы все вместе дружили»: Волочкова вспомнила, как помогала Собчак покорять Москву

Анастасия Волочкова вспомнила, как помогала Ксении Собчак покорять гламурную Москву.

Последний раз балерина и телеведущая близко общались в 2019 году. Тогда встреча закончилась скандалом: Собчак без разрешения зашла в спальню Волочковой, открыла тумбочки и показала зрителям найденные там личные предметы.

«Она поступила бесстыжим образом. Это выглядело некрасиво», — возмущалась тогда Анастасия.

С тех пор между знаменитостями установились холодные отношения. Собчак не раз позволяла себе колкие высказывания в адрес балерины, подшучивала над ней. По слухам, причиной их размолвки стало то, что Волочкова якобы отбила у Ксении жениха — с тех пор «осадочек остался».

Тем не менее, в новом интервью Анастасия неожиданно вспомнила времена, когда они обе только начинали свой путь в Москве и даже дружили.

«Я в 1998 году приехала в Москву, и Ксюша Собчак вместе со мной — мы обе питерские. Я дружила не столько с Ксенией, сколько с ее мамой, Людмилой Нарусовой. И Людмила Борисовна меня просила: “Настя, слушай, тебе же приходят какие-то приглашения, можешь и Ксюшу брать тоже? Она у меня такая тусовщица”», — рассказала Волочкова.

Балерина вспомнила, что тогда жила рядом с Большим театром и вела насыщенный сценический график.

«Конечно, говорю: “Людмила Борисовна, правда, мне сейчас не до тусовок, я в театре весь день”. И вот мы подружились: я, Славка — любимый человек Ксюши, и Сулейман. Потом как-то на время расстались, когда я уже с Сулейманом ближе познакомилась», — добавила она в YouTube-шоу «Не стой на месте».

Однако дружеские воспоминания не помешали Волочковой вновь пройтись по бывшей подруге.

«Ксюша никогда не отличалась человеколюбием. После интервью в 2019 году я разговаривала с её командой — они жаловались, что за столько лет работы она даже не запомнила их имена, не интересуется их делами, относится как к животным. Это сказала ее команда. Мне стыдно за нее», — заявила Анастасия.

