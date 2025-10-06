«Люди не верят, что бывает красота»: Волочкова ответила на обвинения в ретушировании фотографий

Балерина Анастасия Волочкова ответила хейтерам в Сети. После публикации новых снимков с фотосессии ее стали обвинять в использовании ретуши и фильтров. Однако артистка утверждает, что выглядит так на самом деле.

Анастасия записала видео вместе со своим фотографом Еленой. Женщины уже долгое время сотрудничают, и Волочковой очень нравится, как работает ее подруга. В ролике балерина призналась, что, какое бы ни было хорошее фото, люди все равно напишут, что оно отредактированное.

«Становлюсь какой-то очень красивой, понимаешь? Я не знаю, почему. А тебе потом все скажут, что я с фильтрами, потому что люди не верят, что бывает красота», - заявила Анастасия.

Фотограф встала на защиту артистки и отметила, что она действительно очень красива в жизни. После этого Волочкова призналась, что очень сильно ее любит.

